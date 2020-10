Bando é perseguido pela PM no 2o Distrito de Rio Branco e um é preso com 3,8kg de coca

PM apreende quase 4 kg de drogas em abordagem no 2º Distrito de Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC

Um patrulhamento de rotina na madruga desta terça-feira, 20, de policiais militares da Ronda Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e Companhia de Policiamento de Choque (CPchoque) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de um homem com 3,855 kg de cocaína. A ação ocorreu no bairro 6 de Agosto, 2º Distrito da capital.

Os militares foram informados por populares que, nas proximidades do Mercado da 6 de Agosto, haviam pessoas com armas de fogo em via pública. As guarnições montaram um cerco policial, mas os indivíduos perceberam a aproximação das viaturas e iniciaram uma fuga em carros e motocicletas.

Os policiais conseguiram interceptar uma motocicleta CB Twister de cor prata, conduzida por um homem de 41 anos. Com ele, os PM’s apreenderam uma sacola plástica contendo quatro “tijolos” de cocaína, pesando 3,855 kg.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providencias cabíveis ao caso.