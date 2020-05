Força-tarefa é montada para impedir falta de água durante pandemia

Uma força-tarefa composta por diversas secretarias está trabalhando, nas últimas 24h, em regime de urgência, determinada pelo Governo do Estado para evitar suspensão no abastecimento de água, após constatação de deslizamento de terra próximo à Estação de Captação de Água da terceira ponte, na Via Verde.

O movimento de solo na área próximo à casa de força que leva energia elétrica para as bombas de captação na estação foi observado nas últimas 48h. Assim, foram demandadas medidas urgentes, iniciando com visita e avaliação técnica pelo Corpo de Bombeiro para nortear as linhas de ação.

O governador Gladson Cameli acionou diversas secretarias através da Casa Civil para a ação conjunta em caráter de urgência de modo que os recursos para custear gastos já foram assegurados pela Secretaria de Planejamento (Seplag), após reunião realizada na manhã deste sábado, 30, entre Casa Civil, SeInfra, Deracre, Sedur e Depasa.

A Secretaria Regional de Desenvolvimento Urbano (Sedur) fez um estudo emergencial de todo os sistema na área de captação e o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre) uma análise em remoção de solo.

Ao Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) coube um estudo de geologia e ajustes na rede de captação, bem como análise técnica na parte elétrica das bombas e casa de força.

As ações ganharam reforços com os furos de sondagens efetuados pela Fundação de Tecnologia (Funtac), para se chegar a medidas 100% eficazes no menor espaço de tempo.

De acordo com o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, é necessário priorizar a agilidade do serviço e a garantia de segurança da ação no sentido de evitar prejuízos para a sociedade. “A determinação do governador é que tenhamos garantia na qualidade dos serviços executados, e que possamos atuar para concluir este trabalho o mais rápido possível”, enfatizou Trindade.

O secretário de Infraestrutura, engenheiro civil Ítalo Cesar de Medeiros, destacou a celeridade e sintonia na ação conjunta envolvendo diversas secretarias de governo, todas comprometidas em evitar a suspensão no abastecimento de água, justamente num período em que um drama em saúde pública atinge os cidadãos como um todo.

“A determinação do governador Gladson Cameli foi o envolvimento de todos os órgãos para evitar suspensão no abastecimento de água. Estamos trabalhando para esse fim, e assim seguiremos até afastar qualquer possibilidade em colapso”, reforçou Ítalo Medeiros.