Rodízio de veículos em Rio Branco se encerra neste domingo, 31 de maio

A prefeita Socorro Neri anunciou na tarde desta quinta-feira, 28, que não irá prorrogar o decreto que estabeleceu o rodízio de veículos em Rio Branco.

O anúncio foi feita durante uma live onde a prefeita anunciou a ampliação de atendimento para todas as pessoas com sintomas leves da Covid-19. Todas as Unidades Básicas de Saúde

Ao responder um internauta sobre o rodízio, a Socorro anunciou que não vai ter prorrogação. A medida adotada como alternativa para diminuir a circulação de pessoas nas ruas de Rio Branco e ajudar a diminuir os indicies de contaminação pelo novo coronavírus na capital acreana entrou em vigor no último dia 18 de maio e se encerra no próximo domingo, dia 31.