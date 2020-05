Presos cavaram buraco e já tinham até escada para fugir do presídio de Rio Branco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) frustraram mais um plano de fuga no Complexo Penitenciário de Rio Branco, na tarde desta quinta-feira, 28. Eles encontraram um buraco na cela 9 do pavilhão K, onde 17 presos cumpriam pena.

De acordo com o diretor da unidade, Fagner Souza, durante verificação de estrutura, os policiais identificaram o buraco e isolaram a cela. Os detentos foram transferidos para outra cela e responderão a processo administrativo disciplinar.

“Nós tiramos toda essa semana para fazer uma revista geral nos pavilhões e verificar a estrutura. Conseguimos detectar esse buraco e, na cela, também encontramos cordas e escadas artesanais feitas com lençóis que seriam utilizados na fuga”, explicou o diretor.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, ressaltou o trabalho preventivo dos policiais, o que tem gerado resultados positivos, evitando fugas de detentos. “O trabalho incansável dos nossos guerreiros faz com que resultados como esses sejam alcançados. As constantes revistas e verificações de estrutura durante esse período de pandemia têm feito a diferença na segurança dos presídios”, afirmou.

Iapen