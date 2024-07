Mulher descobre que marido a traía com outro homem e revela como o casal lidou com a situação; assista

A veterinária Aryane Larissa, de 31 anos, viralizou nas redes sociais após revelar como descobriu a bissexualidade do marido, Luiz Henrique, de 29 anos. Enquanto respondia uma caixinha de perguntas no Instagram, ela contou que estava mexendo no celular do companheiro e acabou vendo “muita coisa”.

No registro, o próprio marido afirma que a esposa encontrou algumas fotos dele com outro homem. “Ela falou: ‘você é gay?’, e eu disse: ‘não, eu sou bissexual’. Nós fomos conversando, foi dando certo e ela também gostava”, explicou o homem.

A dupla, que é criadora de conteúdo digital, recebeu vários elogios dos seguidores. “Maravilhosos, felizes e aproveitando a vida juntos”, escreveu uma pessoa. “Se vocês se amam e agora se respeitam tá tudo certo”, comentou outra. “Heterossexualidade não existe. Tá tudo bem”, afirmou uma terceira.

Veja o vídeo:

Fonte: BNEWS