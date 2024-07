VÍDEO: Homem morre após ser pisoteado por touro em rodeio; confira

Um homem morreu depois de ser pisoteado por um touro durante um rodeio na cidade de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, na noite de segunda-feira (8).

Uma transmissão feita na internet registrou quando o animal pisou no homem. Nas imagens, é possível ver que Fabiano Pinheiro Rocha é atingido pelas patas traseiras do bicho. Na sequência, a vítima até consegue se levantar e escalar um portão.

Depois do acidente, o homem recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morava na cidade de Junqueirópolis, no interior do estado de São Paulo.

Veja o vídeo:

Fonte: BNEWS