Comerciantes e feirantes serão removidos do Mercado Velho; veja locais

A erosão no Calçadão do Novo Mercado Velho, no centro de Rio Branco, continua preocupando e levou a Defesa Civil a interditar uma nova área superior a 200 metros. A informação foi apurada pelo ac24horas. À reportagem, o órgão afirma que recomendou aos comerciantes que desocupem a área, afirmando que o solo está cedendo cerca de 1 centímetro a cada dois dias.

O parecer técnico concluído nesta semana indica a progressão do problema e recomenda a suspensão do trânsito de pedestres no local. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, a remoção de comerciantes e permissionários da economia solidária deve ocorrer nos próximos dias. “A remoção deve ser feita nesses dias. Inicialmente, estamos focando na região do final do Calçadão do Mercado Velho. O isolamento foi feito na sexta-feira, e a chuva dificultou o trabalho para evitar que as pessoas adentrem na área”, explicou.

Em relação à segurança das pessoas que transitam pela região, a decisão baseia-se nos riscos de um possível desabamento. Segundo Falcão, os 12 comerciantes próximos à área de risco ainda não têm local definido para se estabelecer. “Os proprietários dos bares, nós ainda estamos estudando alguns locais para a remoção. Uma possibilidade seria na Avenida Brasil, atrás da Secretaria de Comunicação”, destacou.

Já os permissionários da economia solidária serão realocados para a frente ao Terminal Urbano, na entrada do Canal da Maternidade. “O pessoal da economia solidária vai para a frente do Terminal Urbano”, informou Falcão.

O Calçadão, um dos principais pontos turísticos de Rio Branco, já teve parte de sua estrutura, cerca de 270 metros, interditada no dia 12 de julho devido aos riscos à população. Duas semanas antes, a Passarela Joaquim Macêdo, na mesma área, também foi interditada pelo mesmo motivo.