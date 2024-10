Vídeo: Anitta se assusta e descobre animal na piscina da casa de Miami

A cantora se surpreendeu ao ver o réptil no fundo da piscina | Bnews - Divulgação Reprodução Instagram @anitta

Neste domingo (13), Anitta foi surpreendida por uma visita inusitada na piscina de sua casa em Miami, nos Estados Unidos. Enquanto relaxava em casa, a cantora se deparou com uma iguana no fundo da água, aparentemente trazida pela chuva, e documentou o momento nas redes sociais. O susto foi compartilhado com seu cachorro Charlie, que estava agitado e ansioso para pular na piscina e “capturar” o lagarto.

“Descobrimos agora que tem uma iguana dentro da piscina, que veio junto com a chuva. E o cachorro está enlouquecido, não para de nadar”, contou Anitta, que ainda incentivou Charlie a encontrar o animal no fundo da água. Entre risadas nervosas, a cantora mostrava o local onde o réptil estava e incentivava o cãozinho em inglês: “Charlie, vem pegar, aqui! Olha a sua mãe, é ali!”





Em tom de brincadeira, Anitta especulou sobre o que faria se a situação fosse ainda mais assustadora. “Se for mesmo um filhote de jacaré, tem que retirar o meu cachorro daí. Não posso deixar ele passar por isso, brigando com um minijacaré.”

Após diversas tentativas de capturar a iguana, a situação ficou ainda mais engraçada quando o lagarto se fingiu de morto ao sair da água, para a surpresa de Anitta. “Ela não morreu? Eu te falei que ela estava se fingindo de morta?! Querida, esses bichos são mais espertos que a gente”, comentou a cantora.

Fonte: BNEWS