Boletim indica chuvas abaixo do esperado para esta semana no Acre

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), divulgou nesta segunda-feira, 14, o boletim hidrometeorológico que apresenta a previsão para esta semana. De acordo com o relatório, o estado deve registrar um volume de chuvas acumuladas entre 10 mm e 25 mm. No entanto, as expectativas apontam para anomalias negativas, indicando que as precipitações podem ficar abaixo dos níveis considerados normais para este período.

Na Bacia do Rio Acre, as plataformas de monitoramento registraram elevação nos níveis dos rios na leitura das 06h, exceto em algumas localidades, como Aldeia dos Patos, Assis Brasil, Brasiléia e Riozinho do Rola. O registro mais significativo de chuvas nas últimas 24 horas ocorreu em Rio Branco, com 24,0 mm, seguido por Plácido de Castro, que acumulou 21,0 mm.

Na Bacia do Rio Purus, os níveis dos rios também apresentaram elevação, com destaque para Manoel Urbano, onde a precipitação atingiu 25,2 mm nas últimas 24 horas.

Por outro lado, a situação na Bacia dos Rios Tarauacá/Envira é preocupante, já que Feijó não registrou chuvas significativas nas últimas 24 horas e apresentou redução de nível.

Na Bacia do Rio Juruá, a leitura das 06h também apontou elevação dos níveis, com destaque para Ponte do Liberdade, onde a chuva acumulada foi de 71,6 mm, refletindo a intensidade das precipitações na região.