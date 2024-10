Apenas três municípios do Acre apresentam boa qualidade do ar nesta segunda-feira (14)

A maior parte dos municípios do Acre com qualidade do ar monitorada apresentam níveis de poluição moderados na manhã desta segunda-feira (14). Apenas Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Santa Rosa do Purús apresentam boa qualidade do ar.

De acordo com a plataforma IQAir, que faz a aferição da qualidade do ar em todo mundo, Acrelândia tem o pior índice entre os municípios do estado, com 22.8µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico). Rio Branco aparece em seguida, com 20.6µg/m³; em Xapuri, 17.2µg/m³; em Porto Acre, 14.9µg/m³, e em Manoel Urbano, 16.4µg/m³.

A recomendação para estes municípios é que grupos sensíveis (crianças, idosos, e pessoas com doenças respiratórias) evitem passar longos períodos em áreas externas sem o uso de máscaras.

Por outro lado, em Tarauacá a qualidade do ar é classificada como “boa”, com 8.1µg/m³, bem como em Santa Rosa do Purús (6.4µg/m³) e Cruzeiro do Sul (3.5µg/m³).