Nicolau Júnior é eleito presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre

Em sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira (9), os deputados estaduais elegeram a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para o (biênio 2025/2026), tendo à frente o deputado Nicolau Júnior (Progressistas).

O parlamentar foi conduzido, concorrendo em chapa única, ao cargo de presidente do Parlamento Estadual, com 24 votos pelos próximos dois anos. A eleição deveria ocorrer apenas em fevereiro, mas foi antecipada. Os parlamentares aprovaram uma mudança no regimento interno da Aleac que permitiu a antecipação.

De biênio em biênio, a mesa diretora da Assembleia é eleita para cumprir o papel de coordenar as ações institucionais que delimitam a administração do Poder Legislativo. Conhecido por ter uma boa relação com deputados tanto da base governista como oposicionista, Nicolau Júnior foi eleito para dar continuidade ao trabalho que foi implementado por ele nos biênios de 2019/2020 e 2021/2022.

Além do parlamentar progressista, a chapa conta ainda com Pedro Longo (PDT) sendo seu vice, a primeira secretaria ficou com o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) e a segunda-secretaria com o deputado Chico Viga (PDT).

Ao agradecer a confiança de seus pares, Nicolau Júnior disse que a eleição é a vitória do parlamento estadual. “Agradeço a minha família que tem me dado apoio nessa caminhada, a população acreana e aos deputados, que me deram novamente essa oportunidade. Agradeço de verdade por me concederem mais um voto de confiança”, disse.

O progressista disse ainda que pretende unificar ainda mais os trabalhos na casa, primando sempre pelo melhor para os cidadãos acreanos. “Agora é continuar trabalhando. Nossa proposta continua sendo a mesma, aproximar a Aleac da população. O parlamento moderno precisa estar atento às demandas do povo. E temos feito isso”, complementou

A antecipação da eleição da mesa diretora, além de não haver nenhum impedimento jurídico, mostra o clima de harmonia e plena democracia que há no legislativo estadual. Vale destacar que outras nove Assembleias do Brasil anteciparam a escolha da mesa diretora.