Delta mostra Bocalom em quadro desfavorável e Marcus sedimentado

O prefeito Tião Bocalom (PL), que disputa a reeleição, criou e promoveu o grande arraial, que foi o Festival da Macaxeira, entregou uma série de obras antes da data de proibição da sua presença em eventos oficiais, e nem assim a pesquisa do confiável instituto DELTA, contratado pelo site Contilnet, o colocou num quadro favorável: Marcus Alexandre (MDB) lidera todas as pesquisas desde o ano passado a as deste ano. Isso mostra que o eleitor não está focado em obras, mas na simpatia que tem pelo candidato. Na pesquisa estimulada – a que vale – Marcus apareceu com 44.47 das intenções de votos; contra 37.14 do prefeito Tião Bocalom. Uma vantagem de 7 pontos percentuais de votos; o que se for levado para uma projeção matemática; daria, em tese, uma vantagem em torno de 12 mil votos a favor de Marcus. O que mais deixou a candidatura do Bocalom complicada, é que ele aparece como o detentor de alta rejeição: 31.06 por cento. O menos rejeitado na pesquisa foi o Marcus Alexandre (MDB), com 16.77 de rejeição. A maior rejeição é a do deputado Emerson Jarude(NOVO), com 37.76. Jarude, também, foi o último colocado com apenas 4.72 de aceitação popular. Esses são os recortes da pesquisa do DELTA. Lembrando que: pesquisa retrata apenas o momento eleitoral, mas mostra indicadores de cada candidato. Deve-se levar ainda em conta que a campanha não entrou no seu fervor.

FATOR DECISIVO

O FATOR que decide uma eleição é a forma como o candidato a prefeito conduz a sua campanha. É durante a campanha que o eleitor começa a elaborar o perfil em quem vai votar.

A SER LEVADO EM CONTA

MAS tem um dado que deve ser levado em conta: quando em todas as pesquisas o candidato majoritário se mantém com uma aceitação linear, é sinal que seus votos estão consolidados. Isso deve ser sempre observado numa eleição.

ALAN DISPARADO

O SENADOR Alan Rick (UB) aparecer disparado na pesquisa DELTA\Contilnet, não foi surpresa alguma para o BLOG. É quem melhor trabalha e comunica o seu mandato. Levando-se em conta que Jorge Viana (PT) será candidato ao Senado; Alan corre livre e soberano na disputa do governo em 2026. Chegou aos 30.31 pontos percentuais das intenções de votos. Os demais nomes citados ficaram longe do percentual. A vice-governadora Mailza Assis (PP) apareceu com o baixíssimo índice de 2.36 pontos percentuais. Alan liderou até aqui todas as pesquisas. Diz o ditado chinês: se o cavalo ganhou uma corrida é sorte; se ganhou a segunda, coincidência; se ganhou a terceira, então, aposte no cavalo.

NÃO CONSEGUE DECOLAR

A vice-governadora Mailza Assis (PP) surgir na pesquisa do DELTA com pouco mais de 2 por cento das intenções de votos, retrata a sua fragilidade em comunicar mal o seu mandato. É um nome respeitável, exemplar na conduta, mas isso não é suficiente para cair na graça do povão. E não será ela como governadora em 2026, que vai mudar o cenário; se quiser mudar tem de começar agora melhorando a sua comunicação e se tornando mais expansiva. Ou o boi não dança.

NOME MUITO FORTE

A PESQUISA do DELTA, que mostra o ex-senador Jorge Viana (PT) bem situado na aceitação, é um indicador de que será um candidato muito forte na disputa por uma das duas vagas de senador, em 2026. Não disputará o governo, para não correr o risco de continuar sem mandato. Gato escaldado tem medo de água, já dizem. Não duvidem do JV no Senado.

NÃO ACREDITO

EM POLÍTICA tudo pode acontecer. Mas acho muito improvável que venha a ser quebrada a polarização entre as candidaturas do Marcus Alexandre (MDB) e do Tião Bocalom (PL), na disputa pela PMRB. Como São Tomé, quero ver para crer.

TUDO O QUE QUERIA

TUDO o que o secretário de Educação, Aberson Carvalho, sempre quis foi desmembrar a pasta de Esportes, a mais problemática. Sobre a entrega das novas obras do Arena da Floresta; é bom citar que o Ney Amorim se sentou à mesa apenas para degustar o filé, as licitações foram todas feitas pelo secretário Aberson Carvalho. Só não assina cheque em branco. Não se faz cortesia com o chapéu alheio.

UM PONTO POSITIVO

ESSE ponto positivo não se pode tirar do secretário municipal de Saúde, Dr. Nogueira – o de ter tornado ágil e republicana todas as ações do órgãos, depois que assumiu a pasta. As coisas funcionam como tem que ser na gestão pública, com controle.

SARA FRANK

A CANDIDATURA da vereadora Sara Frank (MDB) para a prefeitura de Capixaba, está no páreo e com o nome bem aceito. É a vereadora mais votada do município. É mulher competente e com um nome leve.

NOVA TENTATIVA

QUEM tenta voltar à prefeitura de Marechal Taumaturgo, é o ex-prefeito Itamar de Sá (PP). Itamar passou pelo MDB e PT, e conhece os problemas do município como poucos no Juruá.

MÁQUINA DO GOVERNO

DE FORMA escancarada o governador Gladson Cameli colocou a máquina do governo a favor da candidatura do prefeito Tião Bocalom. Tinha prometido que não faria. Ao assumir a recuperação de ruas da cidade e ramais – de competência da prefeitura – coloca de forma aberta a estrutura do governo para beneficiar a candidatura do Bocalom. Só falta colocar uma foto do Bocalom na porta do seu gabinete no Palácio Rio Branco. É bom cuidar do seu CPF.

FORMA DISSIMULADA

É uma forma dissimulada o Gladson justificar o uso da máquina pública para resolver problemas da prefeitura de Rio Branco, como forma de ajudar a população. É a pura conversa fiada.

NÃO TENHO CANDIDATO

O DEPUTADO Nicolau Júnior (PP) negou ontem que esteja indicando nome para ser vice na chapa do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP). “O que vamos buscar junto com o Gladson é um nome que una todos os grupos e não deixe mágoa”, falou Nicolau.

E TEM COMUNISMO?

VENDO um depoimento de um “Pastor evangélico” numa live justificando por qual razão é de “direita”, gerou risos: “Sou a favor da vida e contra o comunismo”. Quem é que é contra a vida? E, desde quando tem comunismo no poder no Brasil?

SUA SOMBRA

O Frank Lima sempre foi uma espécie de sombra do prefeito Bocalom, desde a época da pindaíba. Por isso, é bobagem essa campanha de bastidores para querer lhe tirar da coordenação da campanha do Bocalom. Faça o que o Frank fizer.

TIRO CURTO

A CAMPANHA para valer, nas ruas, será de 45 dias, tiro curto. Tempo que deve ser bem usado pelos candidatos majoritários para sedimentar seus nomes. É quando se vai saber quem tem água na cumbuca.

AGRADEÇO, MAS NÃO DIVULGO

RECEBI uma enquete sobre a disputa da prefeitura de Tarauacá. Agradeço a deferência, mas não divulgo enquete. Não tem o menor valor científico e é altamente manipulável. Basta grupos se organizarem para fazer a votação em massa. É minha posição sobre este tipo de avaliação popular.

FRASE MARCANTE

“Quando o gato e o rato entram em acordo, o dono do armazém está roubado”. Ditado persa.

