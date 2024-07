Vizinhas saem no tapa após homem fazer barulho e incomodar criança autista; assista

Briga aconteceu no bairro de Itinga e o fato foi registrado na delegacia | Bnews - Divulgação Reprodução/ Vídeo

Uma briga entre vizinhos no bairro de Itinga causou bastante alvoroço. A mãe de uma criança autista, de 10 anos, ficou incomodada após o ex-cunhado realizar as suas atividades próximo à sua casa e provocar um grande barulho fazendo com que a criança ficasse bastante agitada.

Segundo a vítima, que foi agredida com golpes de pau no rosto, a desavença é antiga, inclusive já tinha pedido para que o ex-cunhado parasse com o barulho, mas não foi atendida. Em entrevista ao Balanço Geral, da Record Bahia, a mãe da menina disse que registrou a ocorrência na delegacia e já está de mudança da localidade porque não se sente segura em continuar morando na localidade.

Em imagens recebidas pelo BNews, é possível ver que a mulher pega uma faca para tentar se defender das agressões, mas de acordo com ela, a faca não conseguia nem cortar uma folha de papel. A reportagem do BNews procurou a Polícia Civil para saber mais detalhes, mas não tivemos retorno até a publicação da matéria.

Assista:

Fonte: BNEWS