O caso ocorreu no último sábado, 6, durante um festival religioso hindu no Sri Lanka. Segundo a polícia local, um elefante entrou em pânico durante uma procissão e deixou 13 pessoas feridas enquanto fugia. Os feridos foram levados ao hospital e receberam alta no domingo, 7.

Veja o vídeo:

Reprodução/@SiriLankaTweet/X