VÍDEO: Suspeito “voa” de moto ao bater em carro durante perseguição policial

Uma dupla de jovens fugia de moto da polícia em Lajeado, bairro da Zona Leste de São Paulo, quando bateu em um carro em um cruzamento. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (5).

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento da batida. No acidente, um deles chega a “voar” com o impacto. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares faziam patrulhamento na região, quando tentaram abordar uma moto com dois ocupantes, que não obedeceram a ordem de parada.

“Após breve acompanhamento, ocorreu uma colisão entre a moto e um outro carro. Ambos foram socorridos ao Hospital Geral de Guaianazes”, afirmou a SSP.

Um dos jovens tinha 18 anos e foi detido. Já o outro, de 16, foi apreendido. Após ter alta, o adolescente foi liberado para a mãe. O jovem permanecia internado sob escolta policial. A ocorrência foi registrada na delegacia como receptação e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Assista:

Fonte: BNEWS