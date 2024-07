Cenas fortes: Jogador sofre choque de cabeça e sai desacordado de jogo do Brasileirão

Jogo foi paralisado para que Renê recebesse atendimento; ele saiu do campo de maca e foi levado de ambulância ao hospital | Bnews - Divulgação Reprodução/SporTV

Jogo foi paralisado para que Renê recebesse atendimento; ele saiu do campo de maca e foi levado de ambulância ao hospital | Bnews - Divulgação Reprodução/SporTV

O primeiro tempo da partida entre Vasco e Internacional, no Beira-Rio, neste domingo (7), foi interrompido por um momento desesperador. O lateral-esquerdo Renê, do Inter, sofreu um forte choque de cabeça com o zagueiro Robert Rojas, e ficou desacordado. Ele foi substituído e levado às pressas ao hospital.

Durante a jogada, aos 39 minutos, os dois subiram para cabecear a bola após cobrança de escanteio, mas acabaram se chocando. O atleta colorado caiu no chão e ficou ensanguentado. O árbitro paralisou o jogo imediatamente para que ambos jogadores recebessem atendimento e Renê deixou o campo em uma ambulância.

Vídeo:

O lance do choque de cabeça do Renê com o Rojas. O Renê levou a pior e saiu de ambulância direto para o hospital. De acordo com o médico do Inter, o Renê teve um TCE (Traumatismo Cranioencefálico). Que tudo fique bem!pic.twitter.com/lnP7ATq02D — DataFut (@DataFutebol) July 7, 2024

O protocolo da CBF define que, quando há concussão, o time do jogador lesionado tem direito a realizar uma substituição extra. Com isso, Robert Renan entrou no lugar de Renê, e a troca não foi contabilizada.

Ainda não há informações concretas sobre o estado de saúde de Renê. Nas redes sociais, torcedores desejaram melhoras e forças ao atleta.

Fonte: BNEWS