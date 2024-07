Turismo tem curso gratuito de inglês básico a profissionais do setor

Profissionais da linha de frente do atendimento a visitantes estrangeiros no Brasil têm a oportunidade de aprimorar a comunicação junto a este público e elevar a qualidade dos serviços prestados. De forma totalmente gratuita, o Ministério do Turismo disponibiliza o curso “Would You Like”, que, por meio de vídeos ilustrativos e didáticos, permite que trabalhadores, mesmo os de baixa escolaridade, aprendam expressões básicas do idioma em até seis meses.

O público-alvo do método engloba artesãos, garçons, comerciantes de rua de alimentos e bebidas, comerciantes de mercados municipais, condutores de turismo náutico, condutores de pesca esportiva, profissionais de Centros de Atendimento ao Turista (CATs), bugueiros, atendentes de quiosques de praia, taxistas, motoristas de aplicativos e funcionários de meios de hospedagem. (Acesse AQUI os vídeos, divididos entre diferentes categorias)

O curso de inglês “Would You Like” do Ministério do Turismo proporciona uma aplicação específica, direta e de fácil aprendizagem, reunindo um total de 1 hora e 30 minutos de conteúdos audiovisuais voltados à capacitação na área. A qualificação no setor se torna ainda mais relevante diante da crescente chegada de turistas internacionais ao Brasil, quadro que exige o adequado atendimento por profissionais do setor.

De janeiro a maio de 2024, segundo dados do MTur, da Embratur e da Polícia Federal, cerca de 2,9 milhões de visitantes estrangeiros estiveram no Brasil, número 10% superior ao registrado no mesmo período de 2023. Ao longo de todo o ano de 2023, o país recebeu 5,9 milhões de estrangeiros, quantidade que representou uma alta de 62,7% na comparação com 2022 (3,6 milhões).

OPORTUNIDADES – O MTur também oferece outras capacitações em várias disciplinas destinadas ao aperfeiçoamento de trabalhadores do segmento de norte a sul do Brasil. Estão abertas, por exemplo, vagas para o curso de Condutor de Turismo Náutico, realizado em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). A qualificação tem número limitado de participantes, e as inscrições podem ser feitas até 18 de agosto deste ano. (Inscreva-se AQUI ).

Ao longo do primeiro semestre de 2024, o Ministério do Turismo já disponibilizou mais de 9,4 mil vagas a trabalhadores e estudantes do setor em vários cursos gratuitos de qualificação e profissionalização. As oportunidades são ofertadas a partir de uma plataforma própria do MTur e por meio de parcerias com instituições de ensino do país, a exemplo de institutos federais de educação e universidades públicas. (Saiba mais AQUI )

Por André Martin/Ministério do Turismo