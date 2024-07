Saneacre conclui revitalização da estação de tratamento de água em Senador Guiomard

O governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), concluiu, na última quarta-feira, 3, a revitalização da estação de tratamento de água (ETA) de Senador Guiomard. As obras contemplaram desde a área de captação de água bruta até as instalações laboratoriais da estação.

“Consolidamos um ambiente de trabalho com espaços seguros e em condições adequadas para a execução das atividades diárias”, definiu o presidente do órgão, José Bestene, em visita à unidade, com a diretoria técnica da autarquia.

Na área de captação de água, o Saneacre construiu uma nova passarela de acesso ao flutuante que fica sobre o açude, proporcionando maior segurança aos operadores de saneamento no acesso ao equipamento. Já na unidade de tratamento, todas as instalações receberam intervenções significativas.

Destacam-se a manutenção no aerador, equipamento utilizado para retirar o alto teor de ferro presente no manancial de captação local, bem como a construção da nova casa de química, que oferece maior segurança no armazenamento de produtos químicos.

Alan Ferraz, diretor de Operações da autarquia, lembra que a ação também colabora para a segurança dos trabalhadores. “Também foi realizado o cercamento de toda a estação de tratamento, proporcionando maior tranquilidade aos operadores durante seu expediente de trabalho”. De acordo com o diretor, a revitalização deve refletir significativamente em melhor desempenho operacional e na qualidade da água tratada.

Bestene destaca que o investimento reflete o compromisso da gestão Gladson Cameli em garantir um ambiente de trabalho seguro e eficiente para seus colaboradores, além de assegurar a qualidade dos serviços prestados à população de Senador Guiomard. “Esta é uma das metas prioritárias da programa de governo, que vem sendo cumprida fielmente pelo Saneacre”, afirmou.