Produtores de mel do Acre promovem intercâmbio de criação de abelhas no Piauí

Com o objetivo de trocar experiências e fortalecer a produção de qualidade do mel acreano, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, está participando do Intercâmbio Interestadual da Cadeia Produtiva do Mel, em Teresina, no Piauí. O evento acontece entre os dias 1° e 6 de julho e conta com a presença de técnicos e produtores de mel do estado do Acre.

Durante a semana, os técnicos e produtores realizaram visitas em unidades de apicultura e meliponário, conheceram a Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro (Casa Apis) e outras cooperativas que realizam a exportação de mel, além de rodas de conversas com outros apicultores sobre as boas práticas na produção e comercialização desses produtos.

As abelhas são fortes aliadas na preservação ambiental, que, por meio da polinização, ajudam na recuperação de vegetação e crescimento das árvores.

Os produtores acreanos Gildmar dos Santos Sobreiro, representante da Associação Flora Bonal, e Maria Paulino dos Silva, presidente da Associação Floresta com Abelhas, agradeceram o apoio do Estado e do REM pela participação no intercâmbio. “Estamos vendo muitas melhorias para o nosso trabalho, aprendendo muitas coisas novas que, com certeza, vão resultar em melhorias nos nossos produtos e pro nosso estado. Então, eu agradeço a Seagri e ao REM pelo apoio”, declarou o representante da Flora Bonal.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Piauí é o terceiro estado com maior produção e exportação de mel, sendo um dos principais no mercado de mel orgânico, chegando a exportar 9 mil toneladas de mel por ano para diversos países.

O intercâmbio, que conta com o apoio do Programa REM Acre – Fase II, por meio do projeto Cadeia Produtiva do Mel, é uma forma direta de aprender e fortalecer a rede de apicultores entre os estados, além de promover a cooperação para uma melhoria na produtividade e qualidade do m

Para o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária do Piauí (Sada/PI), André Rocha, o intercâmbio é uma forma de fortalecer as ligações e as produções dos estados.

“Estamos bastante felizes de receber os apicultores e técnicos do Acre em nosso estado. Estamos realizando visitas em associações e fazendo muitas trocas de experiências e saberes que ajudam em ambas as produções, e animados com essa parceria que está sendo construída entre o Piauí e o Acre”, destacou o diretor.

O Programa REM é fruto de cooperação financeira entre os governos do Acre, da Alemanha e Reino Unido, por intermédio do Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ) e o Departamento de Segurança Energética e Net Zero do Reino Unido (DESNZ), por meio do KfW, para implementação de projetos voltados à conservação das florestas que, por meio de diversos órgãos, beneficiam milhares de produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas.