“Off Rails”, do Gaeco, promete parar e desarticular facção na periferia de Rio Branco

Levando segurança para os bairros de Rio Branco nas primeiras horas da manhã, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e em parceria com a Polícia Militar, realizou nesta quinta-feira, 4, a segunda fase da Operação Off the Rails, na região do Segundo Distrito.

A operação, demandada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), visa ao aprofundamento de investigações e coleta de evidências quanto a membros de organizações criminosas locais e cumpriu dez mandados de busca e apreensão.

A expressão inglesa “off the rails” significa “fora dos trilhos”, remetendo à desarticulação, parada e enfrentamento à facção criminosa local. Em 2022, em sua primeira fase, a operação cumpriu 22 mandados no interior do Acre e no Tocantins.

O titular da Sejusp, coronel José Américo Gaia, destacou que “o Sisp [Sistema Integrado de Segurança Pública], composto por todas as forças policiais, trabalha incessantemente, dia e noite, para garantir o direito de ir e vir de cada cidadão, e essa operação de cumprimento de mandado do MPAC é uma resposta do Estado ao compromisso com a segurança de toda a população”.

A diretora operacional da Polícia Militar, coronel Marta Renata Freitas, explica que durante a ação, foi descoberta uma conexão de organizações locais com criminosos da região Centro-Oeste do país, que forneciam maconha para a Região Norte, em troca do envio de cocaína. Complementa dizendo que esta é uma ação pontual da Polícia Militar, que já vem trabalhando de forma preventiva no Estado.

“A Polícia Militar realiza um trabalho preventivo em todo o estado do Acre por meio da coordenadoria de Polícia Comunitária, bem como os batalhões diários, mas em especial na área do Segundo Distrito temos feito um trabalho intenso relacionado à prevenção. No entanto, é necessário combatermos com ações mais pontuais, como foi a operação de hoje, que em conjunto com o Gaeco do Ministério Público e a Polícia Militar deram o cumprimento de mandados de busca e apreensão visando desarticular o planejamento e as ações de determinada organização criminosa. No intuito de combater na raiz do problema a questão do tráfico e das organizações criminosas”, informa.