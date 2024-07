Novos servidores vão reforçar serviços de saúde no Juruá

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), empossou doze novos profissionais do concurso da Saúde, nesta terça-feira, 2, durante cerimônia realizada no auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em Cruzeiro do Sul.

A partir de agora, a população do Juruá contará com reforço de profissionais que exercerão os cargos de agente administrativo, assistente social, cirurgião dentista, condutor de ambulância, enfermeiros, além de fisioterapeutas, farmacêuticos e técnico de radiologia. Os profissionais da pasta devem se apresentar em seus respectivos locais de atuação até o dia 30 deste mês.

“Quero parabenizar todos os servidores que estão tomando posse nesse concurso efetivo, que fortalece os serviços de saúde aqui no Juruá. Desejo boa sorte aos senhores, e reafirmo o compromisso do governo de seguir atuando para gerar oportunidades à população”, ratifica Raquel Batista, chefe de gabinete do governo em Cruzeiro do Sul.

Diani Carvalho, coordenadora regional de Saúde, destacou a importância do momento para a promoção da qualidade de vida da população local. “É motivo de muita alegria estarmos aqui recebendo vocês, celebrando a oportunidade que o governo tem trazido para toda a população, ofertando concursos que há muitos anos não eram realizados. Com este momento, a gestão atua na promoção de qualidade da nossa população. O povo do Acre conta com vocês”, pontuou.

O que disseram os empossados

“Estou muito feliz, tanto por ser convocado, como por ter o prazer de atuar na área que escolhi para minha vida profissional”, Marcia Regina Melo, fisioterapeuta empossada.

O enfermeiro Alex Melo Gaspar ressalta: “Em 2013 havia saído o último concurso. Então, muitos enfermeiros esperavam por esse momento. Nos sentimos imensamente felizes por essa valorização, por fazer parte dessa equipe. São vínculos protegidos, em que o servidor irá contribuir por vários anos, até sua aposentadoria”.