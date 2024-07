Campanha pede doação de cabelos para pacientes em tratamento contra o câncer no Acre

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), anexa à Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, recebe, há mais de dez anos, doações de cabelos para a fabricação de perucas, que são destinadas às pacientes em tratamento contra o câncer.

Buscando incentivar e conscientizar a população acerca do tema, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), lançou, nesta semana, uma campanha para doação de cabelo. As perucas, que derivam dessas doações, são confeccionadas em parceria com a ONG M&S Perucas, de Santa Catarina (SC).

“Muitas vezes, para essas pacientes, além de devolver a autoestima, devolvemos também a vida social, pois algumas delas param de sair porque não querem que as vejam sem cabelos. Por isso, ressaltamos esse ato de amor e solidariedade. As doações são recebidas na gerência da Unacon e todos os custos de envio são pagos pela ONG”, explicou o gerente administrativo da Unacon, John Lima.

A cada 5 kg de cabelo doados, a gerência da Unacon envia para a sede da M&S Perucas, em Santa Catarina. Após a fabricação, a ONG devolve cinco perucas, que são distribuídas entre as pacientes da unidade, conforme a lista de espera. Os cabelos doados podem ter química, coloração ou ser naturais. O tamanho mínimo recomendado é de 30 cm.

A peruca devolveu a autoestima de Maria Nilza Viana, de 75 anos. Natural de Fortaleza, no Ceará, a aposentada fez tratamento com quimioterapia contra um tumor que tinha debaixo da axila em 2023. A medicação forte fez todo o seu cabelo cair.

“O meu cabelo caiu todinho. Um dia cheguei no hospital e ganhei uma peruca. Peruca é necessário, também. Muitos usam, não por vaidade, que nem eu que usei e continuo usando. As pacientes aqui usam porque precisam, porque se sentem melhor”, disse.