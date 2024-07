Gladson Cameli apoia Prefeitura de Rio Branco no lançamento de pacote de obras de R$ 50 milhões que inclui o viaduto da AABB

O governador Gladson Cameli participou na manhã desta quarta-feira, 3, do lançamento do pacote de obras da Prefeitura de Rio Branco, que inclui a assinatura de 12 ordens de serviço. Entre elas, destaca-se a construção do viaduto da AABB, uma das obras mais aguardadas da capital acreana, com um investimento de R$ 24,3 milhões.

Governador prestigiou lançamento do pacote de obras e garantiu apoio do Estado onde for preciso. Foto: Neto Lucena/Secom

O evento, realizado na sede da AABB, em Rio Branco, contou com a presença de diversas autoridades, incluindo vereadores, deputados estaduais e federais, secretários do Estado e do Município, além de centenas de cidadãos que formavam um público visivelmente entusiasmado com o anúncio da obra histórica para a mobilidade urbana da capital.

O governador Gladson Cameli expressou seu apoio e destacou a importância das parcerias entre os diferentes níveis de governo.

“Estamos aqui para a assinatura das ordens de serviço do viaduto da AABB, uma iniciativa da Prefeitura de Rio Branco, com recursos do senador Márcio Bittar. Essas obras irão melhorar a qualidade de vida da nossa população, gerando empregos e oportunidades. E onde precisar, o governo do Estado do Acre deixa claro seu apoio pelo desenvolvimento da nossa capital em trabalho conjunto, porque é unindo forças que somos capazes de fazer mais”, afirmou.

Durante o discurso, o prefeito Tião Bocalom ressaltou o avanço da cidade rumo à modernização e atratividade para investidores. “Nossa capital está se modernizando, se preparando para ser uma cidade inteligente. A mobilidade urbana é fundamental para qualquer investidor. O viaduto da AABB é uma resposta a essa necessidade”, declarou.

Uma cidade que avança

Além do viaduto, o pacote de obras inclui a construção de uma indústria de leite de soja, reformas de quadras e praças, pavimentação de ruas, uma ponte em área rural e cinco unidades básicas de Saúde, totalizando R$ 50 milhões em investimentos.

A construção do viaduto da AABB, uma das obras de maior destaque, visa melhorar o fluxo viário na região e promover o desenvolvimento urbano, facilitando o deslocamento dos moradores de Rio Branco. Segundo a gestão municipal, a licitação foi aberta em maio, com a participação de 10 empresas.

Ainda segundo a prefeitura, os estudos de planejamento que definirão as rotas alternativas para o trânsito da região da AABB estão em finalização. A obra deve ser iniciada nos próximos 30 dias. Cerca de 14 mil veículos passam pela região por dia, a maioria nos horários de pico.

Projeto da obra do viaduto. Imagem: Prefeitura de Rio Branco

O senador Márcio Bittar, que destinou emendas para a construção do viaduto, também enfatizou a relevância dos recursos federais para o desenvolvimento local. “Estou feliz em ver esses projetos se concretizando. São cerca de 24 milhões de reais em emendas minhas, da época que fui relator do orçamento, que irão transformar Rio Branco”, disse.

Este conjunto de obras marca um momento significativo para a capital do Acre, reforçando a união entre a prefeitura e o governo do Estado na busca por melhorias para a população.