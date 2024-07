VÍDEO: Conteúdo erótico é exibido em unidade de saúde e prefeitura lamenta; veja

Um homem flagrou o momento em que um filme erótico foi transmitido na televisão de uma unidade de saúde do município de Porciúncula, no Rio de Janeiro, no último domingo (30). A situação gerou várias críticas nas redes sociais, e a Prefeitura da cidade lamentou o ocorrido.

O caso aconteceu na Unidade Mista de Saúde, por volta das 3h. Na gravação, é possível ver que pacientes aguardavam para serem atendidos, enquanto a televisão exibia as cenas +18.

Em comunicado nas redes sociais, a Prefeitura se desculpou pelo ocorrido e afirmou que “a televisão estava transmitindo a programação regular quando cenas inadequadas foram veiculadas”. Além disso, declarou que se tratou de um caso “isolado e acidental”, e que os funcionários trocaram de canal assim que perceberam. Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Porciúncula vem esclarecer que, a fim de oferecer maior conforto aos pacientes que aguardam atendimento na Unidade Mista de Saúde, disponibiliza um aparelho de televisão que fica conectado em canais abertos de TV.

Convém informar que na noite de 30 de junho, por volta de 3h da madrugada, a televisão estava transmitindo a programação regular da rede Bandeirantes quando cenas inadequadas foram gravadas e veiculadas.

Reiteramos que foi um caso isolado, alheio ao conhecimento dos funcionários que, prontamente, trocaram o canal, embora já houvesse sido capturado por um acompanhante e espalhado nas redes sociais por pessoas maliciosas com o objetivo de denegrir a administração pública municipal.

Pedimos desculpas à população pelo ocorrido, mesmo que tenha sido um fato isolado e acidental, e ressaltamos que medidas foram tomadas para que a situação não volte a ocorrer”.