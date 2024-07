Guga Chacra e Demétrio Magnoli batem boca ao vivo na GloboNews; veja vídeo

Durante o programa “Em Pauta”, da GloboNews, na noite de segunda-feira, 1º, Guga Chacra e Demétrio Magnoli protagonizaram um momento tenso. No jornalístico, ao vivo, os comentaristas deram opiniões diferentes sobre as eleições legislativas da França.

Chacra se mostrou exausto em tentar explicar ao colega sobre a visão extremista de Marine Le Pen. Para Guga, Magnoli passou a normalizar ideias racistas, xenofóbicas e islamofóbicas. Ele subiu o tom e se irritou: “Eu já desisti de entrar nessa questão da extrema direita. Ela é extrema direita. Eu prefiro ficar com o Le Monde, The Economist, New York Times, Washington Post”.

O correspondente de Nova York ainda citou o orgulho pela profissão de jornalista. “Eu sempre sigo nessa linha porque é assim que ela é descrita, inclusive, na França. Normalizar uma xenófoba, islamofóbica, racista contra árabes é muito grave. A direita tradicional não prega essas coisas”, alertou.

Na sequência, Demétrio pediu tempo para Marcelo Cosme, o âncora do Em Pauta, e sugeriu que Guga expôs sua indignação moral e não explicou para os espectadores a atual situação da França. Guga tomou a palavra e insistiu no discurso. “Estão normalizando a extrema direita. É isso que está acontecendo, Demétrio”, reforçou.

Magnoli mandou Guga esperar o fim da sua declaração. “Mas você corta a Flávia Oliveira, comentarista da GloboNews o tempo todo. Eu não posso falar?”, questionou.

Assista ao vídeo:

Chacra e Magnoli protagonizaram um momento tenso na GloboNews. O esquerdista Guga Chacra se mostrou exausto em tentar explicar ao colega sobre a visão extremista de Marine Le Pen. Para Guga, Magnoli passou a normalizar ideias racistas, xenofóbicas e islamofóbicas. pic.twitter.com/NFhUjwlF6G — Wanderley Gomes de Oliveira (@wgolyver2100) July 2, 2024