A nova força política do Republicanos no Acre, o 1o a declarar apoio a Alan Rick

Embora não tenha tido sucesso com Marcus Alexandre na capital, o Partido Republicano (PR) foi um dos que mais cresceu em termos numéricos no Acre, conforme afirmado pelo presidente da sigla, o deputado federal Roberto Duarte.

Ele informou que, nas eleições de 2020, o Partido Republicano elegeu apenas uma vice-prefeita e três vereadores. No entanto, após assumir a presidência, Roberto estabeleceu novas executivas municipais nos 22 municípios.

Duarte esclareceu que foram formadas chapas para vereadores em 20 cidades, resultando na eleição de 28 vereadores, sete vice-prefeitos e dois prefeitos. Ao nível nacional, o partido Republicano subiu da 27ª posição para a 7ª posição este ano.

Para as eleições de 2026, Duarte revelou que o partido está comprometido com a candidatura do senador Alan Rick (União Brasil) para o governo. Ele destacou: “Fomos os primeiros a declarar esse apoio ao Alan”. Além disso, assegurou que o partido apresentará chapas competitivas para os cargos de deputado estadual e federal.

“Os que amam profundamente, jamais envelhecem; podem morrer de velhice, mas morrem jovens”. (Martinho Lutero).

. Existem planos para 2026 com o deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTA); só precisam combinar com ele.

. A vice-governadora Mailza Assis necessita de uma articulação política que a leve a construir um arco de alianças para 2026.

. Não pode esperar assumir o governo em 2026 para iniciar as conversações;

. É só combinar com o governador Gladson Cameli para não dar a ideia de que está passando por cima dele;

. Aliás, ele teria interesse em ajudar!

. E o senador Márcio Bittar, para onde vai? Segundo ele, para que essa ansiedade toda?

. Por sua vez, o senador Alan Rick articula alianças formada por vários partidos; diferente do Bittar, ele tem pressa.

. A pergunta insistente é:

. Haverá uma composição da vice-governadora Mailza Assis com o seu amigo, prefeito Tião Bocalom (PL)?

. É muito cedo para essas especulações?

. Não, não é! Não se fala outra coisa nos bastidores!

. Dois senadores e um senador andam comentando que candidatos ao Senado que já se apresentaram estarão inelegíveis para 2026.

. Tipo o mito, o ex-presidente Jair Bolsonaro!

. Consta que o Pablo Marçal caminha na mesma direção!

. No lo creo, comandante!

. O economista James A. Robinson, que ganhou na segunda-feira (14/10) Prêmio Nobel de Economia, ao lado de Daron Acemoglu e Simon Johnson, disse que não esperava por isso.

. “Estou um pouco em choque”, afirmou.

. Segundo ele, o maior problema do Brasil é a corrupção começando pelas prefeituras.

. Como é que ele sabe disso?

. Disse que a solução passa diretamente pelo controle social das instituições, ou seja, os cidadãos devem exigir transparência total nas contas públicas.

. Coisa para 2090!

. Bom dia!