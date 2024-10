Servidor estadual agora conta com sistema digital para otimizar gestão de dados

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), lançou nesta terça-feira, 22, a nova Plataforma do Servidor, um sistema digital que centraliza todos os serviços de gestão e dados funcionais dos servidores públicos estaduais em um único ambiente online. O evento, realizado no auditório da Biblioteca Pública Estadual, faz parte das comemorações do Dia do Servidor, celebrado em 28 de outubro, e reforça o compromisso do governador Gladson Cameli em valorizar seus mais de 35 mil servidores ativos.

Com a plataforma, os servidores poderão acessar serviços como contracheques, informações funcionais, ponto WEB, webmail e o Diário Oficial, além de notícias do governo. A ferramenta, desenvolvida em parceria com equipes de tecnologia e outros órgãos estaduais, visa otimizar a gestão de dados, trazendo mais eficiência e agilidade para os servidores.

O secretário de Estado da Administração, Paulo Roberto Correia, destacou a importância da inovação para a valorização dos servidores. “Este é um marco para o Estado. Estamos entregando uma ferramenta que facilitará o dia a dia do servidor público, tornando o acesso a informações e serviços mais rápido e eficiente. Nosso governo está comprometido com a modernização da administração pública, e essa plataforma é mais um passo nessa direção”, destaca o secretário.

O diretor de Modernização da Sead, Márcio Barros, ressaltou o trabalho intenso de desenvolvimento da plataforma: “Centralizar todas as informações e serviços dos servidores em um único espaço foi um desafio, mas o resultado valeu a pena. Agora, nossos servidores terão mais praticidade para acessar suas informações e realizar suas tarefas administrativas. Isso reflete o compromisso do governo com a eficiência e a valorização do servidor”.

A Plataforma do Servidor já está disponível por meio do endereço https://acl.ac.gov.br/login/servidor e, segundo o governo, faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização dos serviços públicos estaduais. O objetivo é, em breve, lançar também uma versão em aplicativo para celulares, prevista para o primeiro trimestre de 2025, ampliando ainda mais o acesso e a praticidade para os servidores.

Com isso, o governo do Acre reafirma seu compromisso de seguir investindo em tecnologia e inovação, sempre com foco na valorização e no bem-estar dos servidores públicos estaduais.