Acre recebe 250 mil doses para promover campanha de vacinação contra gripe até sábado (26)

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), intensifica os esforços para promover a importância da imunização contra a gripe, como parte da Campanha Nacional de Vacinação, que vai até sábado, 26.

Coordenada pelo Ministério da Saúde, a campanha tem como objetivo principal proteger a população, especialmente os grupos prioritários, das consequências decorrentes da gripe, contribuindo também para reduzir a sobrecarga no sistema de saúde.

Este ano, devido às condições climáticas da região, a vacinação foi antecipada e está aberta para todos, mesmo para aqueles que não fazem parte dos grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, ressaltou a importância da imunização: “A vacinação é fundamental para evitar casos graves de gripe e, consequentemente, hospitalizações, especialmente neste período de maior circulação do vírus”.

O Ministério da Saúde destinou mais de R$ 112 milhões para a compra de 6,5 milhões de doses da vacina trivalente, que protege contra as três principais cepas do vírus em circulação no Brasil. Além disso, o Acre acaba de receber 250 mil doses, fortalecendo a campanha e garantindo uma cobertura vacinal mais ampla. Até o momento, mais de 1,16 milhão de doses já foram aplicadas na Região Norte.

“A vacina contra a gripe é segura e eficaz, e nossa meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários”, afirma secretária adjunta Ana Cristina Moraes. Foto: Aveliny Castro/Sesacre

Ana Cristina Moraes, secretária adjunta assistencial da Sesacre, reforça: “A vacina contra a gripe é segura e eficaz, e nossa meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. É importante lembrar que a vacina contra a gripe pode ser administrada com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, ampliando a proteção da população”.

Com esse esforço conjunto, o governo do Acre espera alcançar uma cobertura vacinal robusta, protegendo a população e contribuindo para a saúde coletiva.