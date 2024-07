Vídeo: ladrões tentam agredir PMs e são espancados em assalto a loja; veja

Um trio de ladrões foi preso, na madrugada desse domingo (30/6), após tentar roubar a loja de conveniência de um posto de gasolina no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Logo após anunciarem o assalto, eles foram surpreendidos por policiais militares. Os ladrões não se renderam e entraram em luta corporal com os PMs.

Uma câmera de monitoramento da loja flagrou o momento em que dois dos assaltantes entram no estabelecimento, à 1h48. Um deles usava um simulacro de arma de fogo. A dupla pede que os clientes coloquem as mãos na cabeça e deitem no chão. Percebendo a presença dos criminosos, um funcionário joga seu celular no lixo, para evitar que ele fosse levado.

Segundos depois, três policiais armados entram na loja apontando armas para os suspeitos. Os assaltantes resistem, tentam fugir e são derrubados no chão. Eles são espancados pelos policiais e por clientes do estabelecimento. Um motoqueiro dá capacetadas em um dos ladrões. Houve um disparo de arma de fogo, mas ninguém se feriu.

Assista:

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os policiais estavam em patrulhamento na região, quando notaram uma movimentação suspeita no interior de uma loja de conveniência.

A polícia apreendeu uma quantia em dinheiro que foi subtraída do local, assim como 19 barras de chocolate. O simulacro, um colete e uma mochila foram apreendidos. O caso foi registrado como roubo no 47° DP (Capão Redondo).