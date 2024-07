Doados pela Justiça à Funtac, mais de 1,4 mil itens de informática atenderão 800 jovens no Acre

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, realizou a doação de mais de 1000 equipamentos de informática à Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC). A entrega ocorreu nesta sexta-feira, 28, no átrio do edifício-sede do Judiciário acreano.

A chefe do Poder Judiciário, desembargadora Regina Ferrari comentou sobre a ação e parceria. “Esse é um gesto que reforça nosso compromisso social. Ficamos felizes em poder colaborar, que esses equipamentos possam colaborar à Funtac na sua missão de produzir soluções tecnológicas, e contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população”.

São mais de 1462 itens de informática entre computadores, monitores impressoras, mouses, teclados, que serão utilizados no Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) do estado. A iniciativa, chamada de Escola Indústria de Tecnologia (Eidigi Acre), deve beneficiar aproximadamente 800 jovens em situação de vulnerabilidade social.

O senador da República Alan Rick é apoiador do projeto com a destinação de recursos de emenda e esteve presente prestigiando a entrega. Com apoio também do Ministério das Comunicações (MCOM), o programa irá capacitar jovens para o mercado de trabalho e fortalecer ações que promovam a tecnologia da informação e comunicação (TIC) como ferramenta para a transformação social.

A cada 10 dispositivos eletrônicos restaurados, todos devem ser cedidos para instituições de ensino fundamental e médio do Estado, em que, segundo o MCom, pelos menos 700 escolas no Acre, não possuem salas de informáticas ou PIDS (Pontos de Inclusão Digital).

O projeto social envolve 3 pilares, desde a sustentabilidade, com o recolhimento de computadores e notebook inservíveis, permitindo que estes não sejam descartados na natureza, além da capacitação de jovens e adolescentes, que estarão aptos ao final do curso a trabalhar na área, e a doação dessas máquinas para escolas municipais da região.

Segundo a diretora de Planejamento da Funtac, Mirla Miranda, com a realização, as máquinas que iriam para o descarte agora serão reaproveitadas e doadas para escolas locais, na montagem de pontos de inclusão digital (PIDs). Além disso, as ações servirão como fomento para o crescimento de novos profissionais, gerando assim, um grande impacto para a região.

O diretor Administrativo e Operacional da Funtac, Astério Nogueira Vieira disse que a parceria com o Poder Judiciário é “importantíssimo, de grande valia, porque pra gente desenvolver um projeto dessa magnitude precisamos de material, e o material que o TJ está doando e nos ajudando para termos a matéria prima para utilizar na preparação dos nossos jovens, que é nosso público alvo”, finalizou.

Representando o TJAC, o diretor-geral José Carlos Martins Júnior, a diretora Regional do Vale do Alto Acre (DRVAC) Ana Paula Carrilho, a assessora-chefe da Assessoria Militar (Asmil), Tenente-coronel Alexsandra Rocha, além de servidores do Poder Judiciário e da Funtac.