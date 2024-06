Vídeo: adolescente de 13 anos é morto pela polícia após reagir a abordagem nos EUA

O departamento de polícia da cidade de Utica, em Nova York, divulgou no sábado (29) imagens de uma câmera corporal mostrando um policial atirando contra um adolescente depois que ele fugiu da abordagem e mostrou o que a polícia acreditava ser uma arma de fogo.

Um policial foi visto realizando compressões torácicas no menino após ele ser baleado na sexta-feira (28).

A Reuters conseguiu localizar o vídeo através de edifícios próximos, traçados de estradas e vegetação que correspondiam a imagens de satélite e vistas de ruas. O vídeo corroborante mostrou a mesma cena. A Reuters conseguiu confirmar a data deste vídeo a partir da data e hora registradas no vídeo.

O adolescente foi identificado como Nyah Mway, de 13 anos, disse a polícia de Utica em uma declaração em sua página do Facebook.

De acordo com a mídia dos EUA, a família de Nyah é formada por refugiados que pertencem a um grupo étnico de Mianmar.

O chefe de polícia de Utica, Mark Williams, disse em uma entrevista coletiva no sábado que a arma do menino foi posteriormente determinada como sendo uma réplica de pistola Glock 17 com um carregador destacável, que ele descreveu como uma arma de chumbinho.

A polícia de Utica disse em seu comunicado que duas investigações estavam sendo conduzidas e esperava que “um processo de investigação imparcial, justo e completo” respondesse a quaisquer questões restantes.

