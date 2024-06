Herdeiras do Silvio Santos: conheça as 6 filhas do apresentador

A apresentadora Patrícia Abravanel movimentou as redes após pedir perdão em nome do SBT para Eliana Michaelichen, no último domingo (23).

Durante o último programa da Eliana na emissora, a filha de Silvio Santos se desculpou pela possibilidade de a apresentadora ter se sentido desrespeitada em algum momento ao decidir encerrar seu trabalho no canal, onde trabalhava há 15 anos.

Após a saída de Eliana, o SBT anunciou uma mudança na sua grade de domingo, contando com duas filhas de Silvio na programação: Rebeca e a própria Patrícia Abravanel. Além delas, outras filhas do apresentador também fazem parte do quadro de funcionários da emissora.

Conheça as 6 filhas de Silvio Santos:

Cíntia Abravanel

A filha mais velha de Silvio Santos é Cíntia Abravanel, de 61 anos. Ela é fruto do primeiro casamento do apresentador, com Maria Aparecida Vieira Abravanel. Além de ser a mãe do ator e apresentador Tiago Abravanel, Cíntia é artista plástica e compartilha as suas criações nas redes sociais, onde acumula 117 mil seguidores.

Durante muitos anos, ela assumiu o Teatro Imprensa, uma casa de espetáculos de São Paulo que faz parte do Grupo Silvio Santos.

Silvia Abravanel

A segunda filha do apresentador, Silvia Abravanel, foi adotada por ele e Maria Aparecida. Além de cuidar da programação matinal, a apresentadora de 53 anos, esteve no controle no programa infantil Bom Dia & Cia. Atualmente, ela apresenta o Sábado Animado, que é veiculado aos sábados a partir das 6h.

Ela é mãe de duas meninas: Luana Abravanel Abbas e Amanda Abravanel Coimbra.

Daniela Abravanel Beyruti

A terceira filha de Silvio é Daniela, fruto do seu relacionamento com a sua atual esposa, Íris Abravanel. Entre as irmãs, ela pode ser considerada uma das mais envolvidas no Grupo Silvio Santos e, apesar de não estar na frente das câmeras, ela ocupa um cargo administrativo no SBT.

Diferente de Silvia, Daniela teve dois meninos, Lucas Abravanel Beyruti e Gabriel Abravanel Beyruti.

Patrícia Abravanel

Uma das filhas mais conhecidas de Silvio Santos é Patrícia Abravanel, de 46 anos. Além de atuar em programas como Cante se Puder, Máquina da Fama e Vem pra Cá, ela está atualmente à frente do Programa Silvio Santos, que é exibido aos domingos.

Em suas redes sociais, onde compartilha registros de sua vida pessoal e profissional, a apresentadora acumula mais de 11 milhões de seguidores.

Rebeca Abravanel

A quinta filha de Silvio Santos é Rebeca Abravanel, de 43 anos. Dentro do SBT, ela se tornou mais conhecida ao apresentar o Roda Roda Jequiti, que a partir deste domingo (30), será exibido das 18h15 às 19h.

Em 2019, ela se casou com o jogador de futebol, Alexandre Pato, com quem teve, recentemente, o seu primeiro filho.

Renata Abravanel

A caçula de Silvio é Renata Abravanel, de 39 anos. Além de ter um perfil mais discreto, ela tem cargos administrativos na emissora.

