Programa de aquisição de alimentos já injetou R$623 mil no Acre em 2024

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) chegou a um investimento de R$623,52 mil no Acre em 2024 pela modalidade de Compra com Doação Simultânea.

Em todo o País são R$ 117,42 milhões em 2024. O valor do repasse é feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

As operações de compra representam a aquisição de 21,75 mil toneladas de alimentos, no período de janeiro a maio, doados na rede socioassistencial e equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. O Amazonas é o estado com maior volume de aquisição nos cinco primeiros meses de 2024, com 2,92 mil toneladas. Na sequência estão: Minas Gerais (1,95 mil toneladas); Paraíba (1,81 mil); Maranhão (1,8 mil) e; Bahia (1,73 mil).

Em maio, o total de recursos transferidos pelo MDS chegou a R$ 32,93 milhões, o maior volume do ano. No recorte estadual, o Amazonas lidera a lista com R$ 5,7 milhões, correspondentes a 1,23 mil toneladas de alimentos adquiridos. Em seguida, aparecem: Minas Gerais, com R$ 3,9 milhões de recursos e 623 mil toneladas de alimentos adquiridos; Pará (R$ 2,9 milhões e 472 mil toneladas); Bahia (R$ 2,73 milhões e 544 mil toneladas) e; Pernambuco (R$ 2 milhões e 374 mil toneladas).