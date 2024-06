Criança de três anos foge de creche e é resgatada após cair em barranco; vídeo

Um menino de três anos foi resgatado após conseguir fugir de um creche municipal no Jardim Paulistano, na Zona Norte de São Paulo.

Ele passou por um vão do portão, comemorou a fuga e desceu a rua.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele fugiu e ergueu os braços comemorando o ocorrido. Após andar mais de um quilômetro pelo bairro, ele foi resgatado por algumas pessoas com arranhões no rosto e no corpo. O pequeno caiu em um barranco antes de ser encontrado pela população.

A creche só avisou aos pais do desaparecimento do filho após 40 minutos. Enquanto procuravam pelo garoto, um morador compartilhou uma foto em sua rede social, alertando que o pequeno estava perdido.

Ao G1, a Prefeitura de São Paulo informou que está averiguando se ocorreu falhas de funcionários na saída da criança. Um processo será aberto junto à Diretoria Regional de Educação e medidas cabíveis serão tomadas.

De acordo com a Secretária de Educação, após ser resgatado o menino retomou suas atividades sem a necessidade de atendimento médico.

Veja o vídeo:

Fonte: BNEWS