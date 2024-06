VÍDEO: Motorista é assaltado, persegue suspeito e recupera celular; veja

Um motorista de aplicativo foi assaltado na tarde desta sexta-feira (28) na Avenida Paralela, em Salvador, mas conseguiu recuperar seu celular. As informações são do portal Fala Roma.

A vítima estava com um passageiro no momento da ação e segundo testemunhas, o motorista saiu do carro e correu atrás do suspeito, conseguindo recuperar seu pertence.

O vídeo do momento está viralizando nas redes sociais e registrou o momento de raiva do motorista que deu um soco no homem, que acabou caindo no chão com o impacto.

Veja:

Fonte: BNEWS