VÍDEO: Homem arremessa mulher no chão para roubar bolsa; confira o vídeo

A tentativa de assalto contra uma mulher chamou atenção pela cena impressionante registrada por imagens de câmeras de segurança nesta quinta-feira (27). A situação ocorreu na Rua Lopes, no bairro de Massaranduba, em Salvador. O suspeito aparece em uma motocicleta ao tentar arrancar a bolsa da vítima.

Em seguida, ele a derruba no chão, logo depois da vítima aparecer transitando normalmente. O detalhe é que o rapaz aparece, do nada, se aproxima e puxa o objeto. Todavia, a mulher prende a bolsa e, consequentemente, é jogada no chão.

Assista:

Fonte: BNEWS