Sensibilização sobre meio ambiente chega a mais de 4 mil pessoas no Acre

Cerca de 4 mil pessoas foram sensibilizadas no primeiro semestre de 2024 pelas ações de educação ambiental realizadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) nos municípios acreanos.

As cidades que receberam o Circuito Ambiental, atividades de sensibilização sobre as práticas ambientais responsáveis e as políticas ambientais do Estado do Acre, no primeiro semestre de 2024 foram Rio Branco, Tarauacá, Porto Acre, Epitaciolândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

As ações de educação ambiental para este ano foram apresentadas aos secretários de Meio Ambiente do estado durante o 3º Encontro da Rede de Governança Ambiental, ocorrido nos dias 4 e 5 de abril, em Rio Branco.

A secretária adjunta do Meio Ambiente, Renata Souza, ressaltou a importância da união do Estado com os municípios no enfrentamento às mudanças climáticas, sendo a educação um dos principais pilares.

“Por meio da Rede de Governança, a intenção é chegar nos 22 municípios e fortalecer a agenda ambiental no estado. Com ações educativas, as nossas equipes trabalham temas como as cheias dos rios e também os impactos da seca extrema, além de difundir as políticas ambientais existentes para atenuar os efeitos climáticos”, afirmou a secretária adjunta.

As temáticas também seguem as diretrizes do Plano de Prevenção, Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Acre (PPCDQ-AC) e do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), instrumentos de planejamento e gestão de ações, com o objetivo de cumprir as metas de redução do desmatamento e degradação florestal, tanto a nível nacional quanto estadual.

Por meio da Rede de Governança Ambiental, sete municípios receberam o Circuito Ambiental no primeiro Semestre de 2024. Foto: Alexandre Cruz Noronha/Sema

Segundo a chefe da Educação Ambiental do Imac, Lilia Braga, o trabalho de sensibilização contemplou diversos públicos como empresas, produtores rurais e redes de ensino estadual e municipal: “E nessa sensibilização tratamos dos diversos temas envolvendo o meio ambiente, bem como os eventos climáticos que atingem o nosso estado”.

O circuito disponibiliza o flanelógrafo (instrumento que possibilita falar de forma lúdica sobre biodiversidade e ciclo da água), sala de imagens com impactos climáticos e jogos educativos, como o Vila da Farinha, e o Tapete Caminhando pelo Acre.

O coordenador da Educação Ambiental da Sema, João Raphael Gomes, avaliou o resultado positivo no primeiro semestre de 2024. “Essa conquista só foi possível graças à integração entre a Sema, Imac e os secretários municipais de Meio Ambiente, por intermédio da Rede de Governança Ambiental, além do engajamento de empresas e organizações locais. Continuaremos a fortalecer essa rede para promover temas e políticas ambientais no estado”.

Circuito Ambiental na Energisa

A convite da Energisa Acre, as equipes de Educação Ambiental realizaram, nesta quarta-feira, 26, o Circuito Ambiental na empresa de Energisa. A ação, que ocorreu de forma presencial, encerrou o calendário de atividades em alusão ao Dia do Meio Ambiente da instituição.

Circuito Ambiental realizado na Energisa Acre encerrou as atividades do primeiro semestre de 2024 da Educação Ambiental. Foto: Arquivo pessoal

O presidente do Comitê de Sustentabilidade da Energisa Acre, Joab Ferreira, destacou que o compromisso com a sustentabilidade faz parte dos valores da empresa, além de promover momentos de reflexão com os colaboradores e toda a comunidade para que a mudança ocorra.

“A gente agradece a Sema, o Imac e toda a equipe que veio aqui trazendo um conhecimento muito importante e de forma didática. Já estamos pensando em outras parcerias. Tenho certeza que isso não para por aqui. A Energisa sempre está à disposição para temas ambientais e de sustentabilidade”.

Durante todo o mês de junho, a Sema e o Imac realizaram diversas atividades educativas e de sensibilização, envolvendo a comunidade, escolas e organizações locais. O objetivo principal foi reforçar a importância da preservação e conservação ambiental, além de promover práticas sustentáveis no dia a dia.