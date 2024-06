PSB rompe com o MDB e vai de candidato próprio a prefeitura

O PSB está fora da aliança com o MDB. A comunicação oficial foi feita hoje aos dirigentes do MDB pelo presidente do PSB, César Messias, alegando compromissos não cumpridos por parte do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), de incluir o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) na chapa que disputará a PMRB, como vice.

Uma Nota do PSB foi, também, publicada no grupo da internet dos partidos da aliança do MDB, ratificando a decisão anunciada por César Messias (PSB).

A informação que o BLOG tem é a de que o PSB deverá lançar um nome para disputar a prefeitura e que, segundo especulações, pode ser do ex-deputado Jenilson Lopes. O MDB e nem Marcus Alexandre (MDB) ainda não se pronunciaram sobre o rompimento.

Mas o BLOG conseguiu apurar que a comunicação do PSB foi recebida como uma “grande surpresa” na executiva do MDB, já que pela imprensa Jenilson Lopes chegou a declarar que a sua meta seria disputar o governo em 2026.

Mais detalhes amanhã no BLOG DO CRICA.