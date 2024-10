Reafirmando o compromisso com o funcionalismo público, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), anuncia a antecipação de pagamento para servidores ativos, aposentados e pensionistas referente ao mês de outubro.

De acordo com o cronograma, receberão os proventos no dia 25, sexta-feira, os aposentados e pensionistas. Já os servidores ativos, que possuem conta no Banco do Brasil, terão o crédito em conta no sábado, 26, e na segunda-feira, 28 de setembro, para as demais instituições financeiras.

A assídua pontualidade nos pagamentos visa garantir maior segurança financeira para os servidores e suas famílias, facilitando o planejamento das despesas.

Para consultar detalhes sobre seus vencimentos, os servidores podem acessar o contracheque, disponível no endereço eletrônico: https://contracheque.ac.gov.br/login. A ferramenta digital oferece transparência e praticidade, permitindo um acesso fácil e rápido às informações salariais.