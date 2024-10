A missão humanitária da Defesa Civil Nacional no Acre: apoio às comunidades isoladas

Equipes da Defesa Civil Nacional seguem em missão na Região Norte para ajudar a mitigar os impactos causados pela estiagem e incêndios florestais. Além do Amazonas e Pará, profissionais do Grupo de Apoio a Desestres (Gade) também foram enviados para o Acre. O estado está com o abastecimento de água potável comprometido em diversas comunidades e com a principal via de acesso aos indígenas da região interrompida.

Os níveis dos rios estão muito baixos, impossibilitando a navegação e o transporte de suprimentos. Diante do cenário, a assistência médica e a segurança alimentar das aldeias estão precárias. Para ajudar as comunidades isoladas, o Gade está apoiando a articulação e a coordenação de ações com diferentes esferas do governo e o planejamento da logística para a entrega de itens básicos. A equipe também trabalha para auxiliar na aquisição de cestas básicas e água potável para as comunidades ribeirinhas.

No fim de semana, o Gade visitou a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) – Alto Rio Purus, em Rio Branco, para dar continuidade ao apoio aos indígenas do estado.

Missão do Gade

A missão do Gade no Acre é avaliar a atuação das agências envolvidas na gestão do desastre, analisar necessidades específicas da região, integrar as demandas estaduais aos órgãos federais e garantir que os recursos federais sejam aplicados de forma eficiente.