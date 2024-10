Homem é detido por suspeita de abuso sexual contra crianças em cidade do Juruá

Em uma ação no combate a crimes sexuais, a Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira, 17, um homem acusado de estupro de vulnerável. A operação contou com o apoio da Polícia Penal, que localizou o suspeito em uma balsa e imediatamente acionou a equipe da PCAC.

O delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, informou que as denúncias chegaram à delegacia no dia 2 de outubro, quando a diretora da escola onde as crianças estudam e o avô de uma das vítimas relataram os abusos cometidos contra as crianças. Os depoimentos, prestados à diretora e posteriormente à polícia, revelaram que o acusado abusava de um menino de 11 anos há cerca de dois anos, além de ter recentemente violentado um adolescente de 14 anos e uma menina de apenas 10 anos.

As vítimas foram submetidas a exames de corpo de delito, que confirmaram o rompimento antigo do hímen da menina. Nos casos dos meninos, as lesões não puderam ser caracterizadas devido à natureza dos abusos, que incluíram sexo anal e oral.

Diante da gravidade das acusações, o delegado representou pela prisão do suspeito já no dia 3 de outubro, e o mandado foi expedido no dia 15. Durante o cumprimento do mandado de busca na residência do acusado, foram encontrados pirulitos que ele usava para atrair as crianças, uma faca com a qual ameaçava as vítimas, e uma espingarda de pressão calibre 6,35.

A prisão do criminoso é um passo fundamental no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, reforçando o compromisso da Polícia Civil em coibir e punir com rigor os responsáveis por esses crimes bárbaros. O homem foi interrogado e será transferido para o Presídio Manoel Neri, onde aguardará julgamento.