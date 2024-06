Homem chuta esposa e filho de 8 anos tenta impedir agressão; veja o vídeo

Um empresário de 32 anos foi preso após atropelar e agredir a esposa, de 29 anos, em Goianésia (GO). O caso aconteceu na segunda -feira (24/6) em frente à casa da família. A agressão foi flagrada por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver que o filho do casal, que tem 8 anos, tenta impedir o pai, empurrando o homem e segurando a sua perna, sem sucesso. Confira:

⏯️Homem chuta esposa e filho de 8 anos tenta impedir agressão Empresário foi preso em Goianésia (GO). Mulher recebia chutes na calçada após ser atropelada pelo homem, e criança segurou a perna do pai Leia: https://t.co/bRwVbJC3kH pic.twitter.com/kSC457ycOn — Metrópoles (@Metropoles) June 25, 2024

Na imagem, o carro, já com a porta do passageiro aberta, faz uma curva para entrar na garagem da casa. Em seguida, a mulher aparece deitada no chão, próxima à calçada. Depois de o veículo ser estacionado dentro da residência, o homem sai pelo portão em direção à vítima e começa a agredi-la com socos.

O filho do casal tenta parar o pai, empurrando-o. Depois, a criança segura a sua perna, mas não consegue impedir as agressões. Então, ele sai par pedir ajuda.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o empresário, que não teve a identidade revelada, foi preso no local. Em depoimento, o menino contou à polícia que o pai empurrou a sua mãe para fora do carro. Segundo a vítima, uma das rodas do veículo passou em cima de um de seus braços.

No boletim de ocorrência da PM, segundo o g1, consta que a mulher estava no chão, gritado de dor, quando a equipe policial chegou ao local. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Urgência de Goianésia pelos bombeiros.

Ao g1, a equipe médica que atendeu a mulher informou que ela apresentava uma ferida com inchaço no braço direito, indicando uma possível fratura. Por conta disso, ela foi encaminhada para fazer uma tomografia, porém, foi embora da unidade acompanhada de um conhecido dela, sem fazer o exame de tomografia e sem ter alta médica.