Cantora interrompe show após pum afastar público da frente do palco; veja o vídeo

A cantora Michele Andrade interrompeu um show em Mossoró, no Rio Grande do Norte, após um pum afastar parte do público da frente do palco.

O que aconteceu

O momento inusitado aconteceu durante a festa de São João na cidade. A cantora percebeu uma movimentação próximo ao palco e questionou o público.

Em seguida, Michele descobriu o motivo da dispersão do público. “Como é, macho? Como é a bagunça aí na frente? Eu pensei que era uma briga, mas soltaram um peido aí foi? É sério? Está podre mesmo. Chegou até aqui. Carniça”, comentou ela.

A cantora publicou um vídeo do momento inusitado em seu show. “Já parei o show por vários motivos, mas por causa de um peido foi a primeira vez”, brincou Michele na legenda do post no Instagram.