MPF abre prazo para credenciamento de instituições de ensino celebrar convênio para concessão de estágio

O Ministério Público Federal no Acre (MPF/AC), por meio da Procuradoria da República no Acre (PR/AC), abriu prazo para que instituições de ensino superior ainda não credenciadas possam firmar convênio que possibilite a participação de seus estudantes no Programa de Estágio do MPF. O próximo edital está previsto para julho, com vagas para alunos de Administração, Arquitetura, Comunicação Social/Jornalismo, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil, Direito e Pós-graduação na área de Direito.

De acordo com a Portaria PGR/MPU nº 378, de 9 de agosto de 2010, apenas graduandos e pós-graduandos regularmente matriculados em instituições conveniadas podem participar do Programa de Estágio do MPF. As faculdades e universidades que ainda não firmaram o convênio com o MPF/AC têm até o dia 4 de julho para formalizar o credenciamento. As instituições interessadas podem entrar em contato pelo e-mail prac-nugep@mpf.mp.br ou pelo telefone (68) 3214 1414 e 3214 1431.

Confira o edital