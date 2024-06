Financiamento de placas solares cresce mais de 600% na Região Norte

Como parte das iniciativas do Mês da Sustentabilidade promovidas pelo Santander, a Sim, empresa do Grupo, lança uma oferta especial por tempo limitado, para incentivar o uso de energia limpa no Brasil. Entre os dias 24 e 28 de junho, os clientes poderão financiar painéis solares com juros a partir de 1,25% a.m, com a possibilidade de desconto adicional de até 10% na taxa. Os interessados também terão condições especiais para financiar o equipamento por meio do Boleto Parcelado, produto oferecido por mais de 2 mil lojistas parceiros em todo o país.

A Sim tem registrado crescimento significativo na busca por financiamentos de placas solares nos últimos meses. Entre janeiro e maio deste ano, as simulações de financiamento no Norte, região estratégica para a marca, cresceram 357% em relação a igual período de 2023. A concessão de crédito avançou ainda mais: 639% no mesmo período de comparação.

“Os números refletem não apenas a crescente demanda por equipamentos solares, mas também a confiança dos consumidores nas opções de financiamento oferecidas pela Sim. Estamos comprometidos em facilitar o acesso dos brasileiros à energia solar, promovendo uma transição energética limpa e acessível”, ressalta Marcelo Aleixo, CEO da Sim.

Com uma equipe de Gerente Regionais e Consultores distribuídos pelo Brasil, dedicados ao atendimento de lojistas parceiros, a Sim quer não só impulsionar o financiamento de placas solares, mas também reforçar seu compromisso com a sustentabilidade e a transição energética, alinhada aos valores do Santander. “Estamos construindo um futuro no qual a sustentabilidade é uma realidade acessível a todos. As condições especiais têm como objetivo impulsionar as vendas; mas principalmente levar as vantagens da energia limpa para cada vez mais pessoas”, reforça Aleixo.

Mais informações sobre as condições de financiamento de sistemas solares podem ser acessadas no site da Sim: https://emprestimosim.com.br/energia-sim/

▪︎ Sobre a Sim

A Sim é uma empresa Santander, braço da financeira, 100% digital, que oferece soluções de crédito e financiamento de maneira simples, responsável e transparente. Parte da estratégia do Banco de fortalecer a presença no mercado de consumo do Brasil, a Sim conta com canais de venda, próprios e de parceiros. Além de uma prateleira de produtos customizados para diferentes setores que inclui: empréstimo pessoal, empréstimos com garantia de veículos, seguro prestamistas e Boleto Parcelado – o financiamento em segmentos como turismo, energia solar, móveis, entre outros.