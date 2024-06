Mais de meia tonelada de drogas incineradas no Acre após 20 apreensões

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizou na manhã desta segunda-feira, 24, a incineração de mais de meia tonelada de drogas em Rio Branco. A ação foi efetuada em uma olaria na Rodovia Transacreana e é fruto de diversas operações policiais realizadas nos últimos meses, envolvendo as polícias Civil, Militar e Federal, bem como o Ministério Público e o Poder Judiciário. Esse quantitativo representa um duro golpe no mundo do crime, estimado em mais de R$ 6 milhões.

Segundo o delegado titular da Denarc, Saulo Macedo, a incineração de drogas é um procedimento previsto na Lei Antidrogas, que determina a destruição definitiva do entorpecente após ser submetido à perícia.

“O material incinerado nesta data é proveniente de 20 processos distintos por tráfico de drogas, e esta ação é um passo significativo na luta contra o tráfico em nosso estado, refletindo um trabalho conjunto entre diversas forças de segurança e instituições judiciais”, disse Macedo.

A promotora Aretuza Cruz, titular da 8ª Promotoria Criminal, ratificou a relevância da operação: “A queima dessas drogas é um marco na nossa atuação contra o narcotráfico. Cada grama incinerada representa menos violência e menos sofrimento para a nossa população. Continuaremos a trabalhar incansavelmente, para garantir que o sistema de justiça penal funcione de maneira eficaz, promovendo segurança e justiça para todos”.

A incineração simboliza não apenas a destruição física dos entorpecentes, mas também a continuidade da luta contra o tráfico de drogas no Acre. As autoridades reafirmam seu compromisso em manter a vigilância e a cooperação entre as diversas esferas do poder público para combater o crime organizado.