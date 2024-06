Ministério da Pesca abre concurso com vagas para o Acre

O edital do processo seletivo do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) foi publicado na edição desta sexta-feira (21) do Diário Oficial da União. São 264 vagas, em caráter temporário, para diversos cargos de nível superior, inclusive para a unidade na capital do Acre.

Segundo o edital, o salário inicial é de R$ 6.130,00 e as inscrições serão aceitas diretamente no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) durante os dias 24 de junho e 25 de julho, ao custo de R$ 62,00.

A avaliação é por meio de provas objetivas, previstas para o dia 11 de agosto de 2024.

Acesse o edital e saiba detalhes desse certame: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1-de-20-de-junho-de-2024-566949753