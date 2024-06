Mailza Assis defende rotas de integração entre o Acre e o Peru

Em videoconferência realizada no final da tarde desta quinta-feira, 20, a vice-governadora Mailza Assis defendeu as rotas de integração entre o Acre e o Peru como ações estratégicas para o fortalecimento da economia regional. A reunião remota contou com a participação do governador da região de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Luiz Gonzaga.

“A integração entre o Brasil e o Peru por meio do Acre vai gerar riquezas não somente para o nosso estado, mas para toda região” disse a vice-governadora.

No dia 12 de julho, acontece em Cruzeiro do Sul, o Encontro de Integração Acre – Ucayali, com o objetivo de dar continuidade às articulações que visam a realização de um voo regional entre as cidades peruana e brasileira, além da retomada do diálogo para construção de uma rodovia que ligaria o Acre ao Peru via Pucallpa. A vice-governadora Mailza Assis aproveitou para convidar Manoel Gambini para participar da agenda de governadores da Rota Quadrante Rondon programada para acontecer dias 9 e 10 de julho, em Rio Branco.

“Consideramos essas duas agendas estratégicas e fundamentais para o fortalecimento da nossa economia, do turismo e do desenvolvimento do estado como um todo”, acrescentou a vice-governadora.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou o apoio do governador Gladson Cameli nas ações que visam o fortalecimento da Rota Quadrante Rondon e na retomada do diálogo entre as autoridades e o setor produtivo do Acre e Ucayali.

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga colocou o parlamento a disposição das instituições reafirmando o compromisso do legislativo com pautas que visem o desenvolvimento do estado. “Estamos unidos, Executivo e Legislativo nas articulações com o Peru que visam melhorar a qualidade de vida das populações brasileiras e peruanas que vivem na fronteira”, disse Gonzaga.