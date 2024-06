A nova operação dos bombeiros para enfrentar os incêndios no Acre

Com o evento intitulado Progresso e Resiliência: CBMAC de 2022 a 2024, o governo o Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), realizou nesta quinta-feira, 20, a apresentação dos avanços da instituição nos últimos dois anos e a entrega de quatro viaturas. Além disso, durante o encontro foi lançada a Operação Fogo Controlado, que terá início no próximo dia 26 de junho e vai até o mês de novembro em todo o estado e visa combater incêndios durantes a estiagem.

O evento foi realizado nas dependências do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC), em Rio Branco, e contou com a participação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan).

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, o CBMAC trabalha no planejamento antecipado de ações que visam o combate aos incêndios florestais nesse verão.

“Estamos em um período de início de estiagem e, pelos estudos, nós teremos uma seca bem mais severa do que a do ano anterior e talvez mais longa. É importante iniciarmos os trabalhos de prevenção e de combate aos possíveis incêndios florestais, e as novas viaturas irão apoiar no desenvolvimento dessas atividades”, declarou Gaia.

O secretário de Planejamento, Ricardão Brandão, destacou a importância do planejamento estratégico para os avanços do CBMAC. “Um planejamento a longo prazo é uma das chaves para os avanços do Estado e das instituições”, disse Brandão.

De acordo com o comandante do CBMAC, coronel Charles Santos, por trás da ação valente dos bombeiros existe uma engrenagem complexa e crucial: a gestão de recursos. “Em cima do levantamento de informações e ações que alcançamos iremos realizar o planejamento das ações do CBMAC para os próximos dez anos”, informou.

Progresso

Nos últimos dois anos, o CBMAC avançou em diversos setores, tanto na aquisição de materiais, viaturas, quanto nas reformas de unidades e novas obras, conforme apresentado no evento, pela Diretoria de Logística do CBMAC.

As obras em andamento e equipamentos entregues foram: Tanque de Mergulho; obra dos galpões; obra do Canil; reforma de unidades; construção do novo prédio do Comando-Geral; entrega de equipamentos operacionais e EPIs.