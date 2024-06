Vídeo mostra ‘microexplosão’ que levou temporal a cidade do RS em 1 minuto

Um vídeo mostrou como em menos de um minuto um temporal chegou em São Luiz Gonzaga (RS) e causou estragos para 1.200 casas no município na noite de sábado (15).

O que aconteceu

A cidade registrou um fenômeno chamado ”microexplosão”. Conforme a Defesa Civil, isso ocorre quando existem tempestades intensas, com descargas elétricas e nuvens com alta concentração de água em direção ao solo.

No vídeo, às 22h29, não havia nenhum sinal de chuva. Uma moto e um carro aguardavam no semáforo enquanto outro veículo chegava mais ao fundo, com o chão seco e sem ventos aparentes.

Às 22h30, começa a chover na cidade de forma brusca. Assim que os veículos dão largada após o sinal verde, é possível ver fortes rajadas de vento, que se dissipam rapidamente pela rua.

Imagem da câmera de segurança treme e é tomada por névoa branca. Com a ‘microexplosão’, 1.200 casas, quatro escolas e dois pontos de saúde ficaram destelhados. O prédio da Secretaria Municipal de Saúde, o Museu Arqueológico e estabelecimentos comerciais também foram afetados.

Veja o vídeo: